В автомобілі виявили пакунки з грошима, в яких містилося понад 23 тис. фунтів стерлінгів

Одяг, елітний алкоголь, медикаменти, побутову техніку та 23 тис. фунтів стерлінгів виявили в автомобілі українця працівники Галицької митниці. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під кермуванням 37-річного мешканця Чернівецької області зупинили у п’ятницю, 28 травня, в пункті пропуску «Шегині-Медика».

«Водій автомобіля, прямуючи в Україну, для перетину кордону обрав смугу руху «червоний коридор», вказавши у декларації, що перевозить лише особисті речі. Але під час митного контролю в його автомобілі виявили пакунки з грошима, в яких містилося понад 23 тис. фунтів стерлінгів. Також у коробках було близько 30 пляшок елітного алкоголю, одяг, медикаменти, побутова техніка. Орієнтовна вартість товару понад 500 тис. грн», – повідомили у прес-службі Галицької митниці.

Фото Галицької митниці

Працівники Галицької митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Валюту та товар вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

Зазначимо, що проходження червоного коридору передбачає заповнення громадянами митної декларації, а у в разі наявності товарів, які перевищують встановлені норми – і сплату податків.