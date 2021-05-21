Українець намагався ввезти через кордон із Польщі понад 100 кг сиру

Під капотом мікроавтобуса українець намагався ввезти через кордон із Польщі понад 100 кг сиру. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Держприкордонслужби, у четвер, 20 травня, близько 16 години, в пункт пропуску «Шегині» прибув мікроавтобус ГАЗель, яким керував 29-річний мешканець Львівської області. Під капотом виявили 101 кг твердих сирів польського виробництва.

«Під час поглибленого огляду автомобіля правоохоронці спільно з працівниками митниці під капотом в моторному відсіку автомобіля виявили сир різних торгових марок. Загальна вага продукту склала 101 кілограм», – повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Фото Держприкордонслужби

Товар вилучили співробітники митниці. Наразі встановлюють його вартість.