Контрабандні сигарети були заховані в спеціально облаштованому подвійному даху автомобіля

У вівторок вночі, 27 квітня, в пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею працівники митниці виявили в мікроавтобусі 5400 пачок контрабандних сигарет. У результаті сигарети та автомобіль вилучили, їх долю вирішить суд.

У Галицькій митниці розповіли, що контрабандні сигарети виявили вночі 27 квітня в пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час митного огляду автомобіля Renault Master.

Мешканець Рівненщини заховав контрабандні сигарети в подвійних дах автомобіля (фото митниці)

47-річний мешканець Рівненщини прямував з України до Польщі смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Коли ж автомобіль скерували в місце поглибленого огляду, виявили 5400 пачок сигарет. Контрабандний товар був захований у спеціально виготовленому подвійному даху мікроавтобуса.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль вилучили. Їх вартість встановлюють. Подальшу долю автомобіля та сигарет вирішить суд.