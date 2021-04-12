У пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею польські митники затримали 24 тис. пачок контрабандних сигарет, які пропустили українські митники та прикордонники. За цим фактом на Галицькій митниці розпочали службову перевірку.

У понеділок, 12 квітня, у Держмитслужбі України повідомили, що працівники Підкарпатського митно-податкового управління (Республіка Польща) виявили 24 тис. пачок сигарет, які перевозив з України громадянин Польщі. За попередньою інформацією, тютюнові вироби були заховані у конструктивних порожнинах вантажного автомобіля.

За цим фактом на Галицькій митниці проведуть службову перевірку, за результатами якої прийматимуть рішення щодо можливих винуватців.

«За вказаним фактом Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби та керівництво Галицької митниці Держмитслужби ініціювали службову перевірку – наразі проводяться першочергові заходи із верифікації вказаної інформації», – повідомили в Держмитслужбі.