Новий керівник Галицької митниці Андрій Колобродов заявив про початок комплексної антикорупційної перевірки працівників. Зокрема, виведено поза штат увесь особовий склад управління забезпечення протидії митним правопорушенням – майже 90 працівників. Залишаться працювати на митниці не всі, а лише ті, які пройдуть перевірку на непричетність до корупції.

У середу, 14 квітня, у Галицькій митниці повідомили, що такі заходи пов’язані із фактом затримання польськими митниками великої партії контрабандних сигарет з України у пункті пропуску «Краківець-Корчова». Після цього нещодавно призначений керівник Галицької митниці Андрій Колобродов вирішив провести комплексу перевірку доброчесності своїх підлеглих, зокрема, з управління протидії контрабанді.

«Тому ухвалив рішення здійснити реорганізацію управління забезпечення протидії митним правопорушенням. Наразі весь його особовий склад виведено поза штат. Вже скоро ми перевіримо кожного митника на доброчесність, і ті з них, хто цю перевірку не пройде, не будуть допущені до подальшої роботи», – розповів Андрій Колобродов.

Виведені поза штат митники наразі працюють, рішення щодо їх подальшої долі прийматимуть за результатами перевірки.

Також у Галицькій митниці порушили дисциплінарні провадження стосовно працівників митного поста «Яворів» за фактом незаконного переміщення сигарет. Під час дисциплінарних проваджень працівників відсторонено від виконання посадових обов’язків. За результатами перевірки керівництво митниці буде приймати кадрові рішення.

Днями у пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею польські митники затримали 24 тис. пачок контрабандних сигарет, які пропустили українські митники та прикордонники. За цим фактом на Галицькій митниці розпочали службову перевірку.

Окрім того, після рішення РНБО відкрито дисциплінарні провадження та відсторонені від роботи 46 працівників Галицької митниці через можливу їх причетніть до корупції та контрабанди.