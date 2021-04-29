На українсько-польському кордоні виявили 16 блоків контрабандних сигарет, які українець сховав у коробку передач. Прикордонники називають цей сховок найоригінальнішим за цей рік.

Вранці 28 квітня до пункту пропуску «Грушів – Будомєж» прибув автомобіль Audi, за кермом якого був громадянин України. Водій обрав смугу руху «зелений коридор», однак прикордонники перевели авто на поглиблений огляд.

«Схованка, яку облаштував водій у своєму авто, може претендувати на звання найбільш оригінальної від початку поточного року. Він удосконалив і без того досконалий агрегат свого авто – трансмісію. Виявляється, без великої кількості запчастин у коробку передач можна вмістити аж 16 блоків сигарет», — повідомили у прес-службі ДПСУ.

До рішення суду у водія вилучили автомобіль та контрабанду. На нього склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 МКУ. Вартість сигарет підраховують.