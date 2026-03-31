Депутат на Житомирщині у деклараціях не вказав статки на понад 46 млн грн

На Житомирщині викрили депутата сільської ради Бердичівського району, який не задекларував статки на понад 46 млн грн. Про це у вівторок, 31 березня, повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Йдеться про декларації про доходи за 2022–2024 роки. Зокрема, у декларації за 2022 рік посадовець не вніс дані про квартиру матері, якою він користується, а також не вказав наявність корпоративних прав зі 100% часткою в статутному капіталі аграрного підприємства. Також депутат не вніс зарплату від підприємницької діяльності та дохід від відчуження автомобіля.

«Також не подав інформацію про фінансові зобов’язання – поворотну фінансову допомогу та кредит, а також видатки на погашення основної суми боргу й процентів за кредитом», – йдеться у повідомленні поліції.

Загалом, за даними слідчих, дані у декларації депутата за 2022 рік применшені на понад 10,3 млн грн. У 2023 році чоловік применшив свої статки на понад 24 млн гривень. А у 2024 році депутат вніс неправдиві відомості на суму 11,8 млн грн, не задекларувавши земельну ділянку, квартиру, фінансові зобов’язання та видатки.

Правоохоронці оголосили депутату підозру у недостовірному декларуванні (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Підозрюваному загрожує штраф на понад 100 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження або позбавлення волі строком на два роки.