У 35-річного мешканця Тернополя, який їхав за кордон із 93 тис. доларів, за які планував купити автомобіль, але не задекларував їх на митниці, вилучили і конфіскували понаднормові 70,6 тис. доларів. Спочатку таке рішення прийняв Галицький районний суд Львова, згодом з його рішенням погодився і Львівський апеляційний суд.

«У червні в пункті пропуску «Краківець - Корчова» під час митного контролю у громадянина України, який прямував до Республіки Польщі, виявили 93 тис. доларів США. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Проте валюту, яку перевозив у дорожній сумці, письмово не задекларував, а також не надав документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах) на суму, що перевищує 10 тис. євро», — повідомили у прес-службі Галицької митниці.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Суму грошей в еквіваленті 10 тис. євро, які доволено перевозити, повернули, решту — 70 600 доларів США вилучили. Суд прийняв рішення про конфіскацію валюти та накладення штрафу 1700 грн.

У матеріалах справи вказано, що водій автомобіля Volkswagen Crafter і його пасажир пояснили, що 81900 доларів США належать водію, а 11300 доларів — пасажиру. На судовому засіданні водій визнав вину, однак просив суд не конфісковувати грошей, оскільки взяв їх у борг для купівлі мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter у Швеції.

Адвокат пояснив, що водій під час проходження митного контролю повідомив працівнику митниці, що має валюту і планує їх задекларувати.

«Оглянувши вміст дорожньої сумки, працівник митниці повідомив, що йде по декларацію і дасть можливість задекларувати валюту. Однак він повернувся приблизно через 10 хв. і наказав виїхати з черги до боксу для поглибленого огляду, де водій повторно пред'явив працівникам митниці наявні долари США. В подальшому кошти були перераховані працівниками митниці та вилучені згідно з протоколом про порушення митних правил», — зазначено у постанові Галицького суду.

Суд визнав винним водія і оштрафував його на 1700 грн. Понаднормову суму валюти постановили конфіскувати в дохід держави. Львівський апеляційний суд залишив вирок Галицького райсуду Львова без змін.