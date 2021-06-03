Два десятки iPhone львів'янин заховав у передній панелі автомобіля

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» в автомобілі львів’янина митники виявили 21 контрабандний iPhone. Нові смартфони Apple 33-річний львів’янин намагався незаконно ввезти через кордон із Польщі. Телефони чоловік заховав у передній панелі автомобіля.

«Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного переміщення сучасних телефонів. 21 гаджет, із яких вісім новеньких IPhone 12 Pro, намагався ввезти з Польщі 33-річний мешканець Львова. У пункт пропуску він прибув як водій легкового автомобіля смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». У порожнині передньої панелі автомобіля, в місці розташування подушки безпеки, виявили прихований від митного контролю товар», – повідомили 3 червня у прес-службі Галицької митниці Держмитслужби.

Фото Держмитслужби

Чоловік порушив митні правила, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Телефони, орієнтовна вартість яких приблизно півмільйона гривень, вилучили. Справу скерують до суду.