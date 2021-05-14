Кокаїн виявили після огляду багажу іноземця

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Туреччини, який перевозив кокаїн на суму 11,5 млн грн. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в п’ятницю, 14 травня.

Чоловік прибув до України з Бразилії транзитом через Доху. Після перевірки прикордонники спільно із митниками та працівниками СБУ оглянули багаж іноземця та виявили в ньому кокаїн загальною вагою 2,8 кг.

Вартість виявлених наркотиків, як зазначено на сайті ДПСУ, становить 11,5 млн грн.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.