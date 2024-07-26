Конерт «Шампанські очі»

Цьогоріч подія буде по-особливому щира та душевна, адже присвячена мамі Кузьми, яка завжди мріяла, щоб концерти «Шампанські очі» до дня народження її сина проводилися щороку, повідомили організатори VINIL concert agency.

Цьогоріч організаторами концерту стануть батько та рідні Кузьми, разом з агенцією VINIL. На сцені для усіх виступить естрадно-симфонічний оркестр Театру Заньковецької під керівництвом Богдана Мочурада, з яким неодноразово Кузьма співпрацював. А також зіркові гості, які представлять свої яскраві інтерпретації легендарних пісень Скрябіна.

Концерт «Шампанські очі», започаткований агенцією VINIL разом з батьками Кузьми у 2019 році, вже став традиційним для Львова. Цього року він відбудеться вже вчетверте.

Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрябін, був відомим українським співаком, телеведучим та письменником. Його творчість зачіпає та хвилює серця багатьох українців своєю актуальністю і до сьогодні.

«Батько, рідні Кузьми та агенція VINIL запрошують! Це буде справді унікальна нагода віддати шану Кузьмі та насолодитися улюбленою музикою й незабутніми митями. Поспішайте придбати квитки та долучитися до цього особливого заходу! До зустрічі у місцях щасливих людей!», – запрошують на концерт організатори.

Початок концерту о 19:00. Квитки можна придбати за посиланням.

Також громадян запрошують на концерт до дня народження Кузьми, присвячений його мамі, у Києві. Він відбудеться 17 серпня о 19:00 в Ботанічному саду імені Гришка.