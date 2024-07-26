У п’ятницю, 26 липня, в Парижі відбудеться церемонія відкриття літніх Олімпійських Ігор. Другим прапороносцем збірної України стане плавець Михайло Романчук, повідомляє Національний олімпійський комітет. 27-річний атлет складе компанію тенісистці Еліні Світоліній.

Романчук — срібний і бронзовий призер Олімпіади-2020 у плаванні на дистанції 1500 та 800 метрів вільним стилем. Багаторазовий чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу.

Нагадаємо, на минулих літніх Олімпійських Іграх у Токіо прапор несли Олена Костевич (кульова стрільба) та Богдан Нікішин (фехтування). Це був перший випадок, коли український стяг на церемонії відкриття пронесли одразу два спортсмени.