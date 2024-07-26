У п’ятницю, 26 липня, керівники правоохоронних органів України провели у Львові брифінг з приводу затримання підозрюваного у резонансному вбивстві колишньої народної депутатки, відомої мовознавиці та професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон.

Слідство не сумнівається, що виконавцем злочину виявився 18-річний підліток з Дніпра В’ячеслав Зінченко, який у чорній панамі та спортивних окулярах регулярно спостерігав за під’їздом будинку, де жила мовознавиця. Натомість інформація щодо замовників зухвалого злочину наразі не розголошується.

Робота правоохоронців у цифрах

У рамках розслідування слідчі допитали понад 900 свідків, перевірили 80 схожих за зовнішністю осіб. «Відпрацьовано величезний масив людей. Але встановлено 80 осіб, які були схожі за зовнішністю. Це не була одна конкретна особа, яку ми вели і потім затримали», – розповів голова Нацполіції України Іван Вигівський. Правоохоронці проаналізували відео з 170 камер спостереження, найбільше – з приватних.

Так вдалося встановити особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон – 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка. 25 липня близько обіду його затримали спецпризначенці у квартирі на восьмому поверсі в Дніпрі, де він проживав з мамою. Батько хлопця – військовослужбовець ЗСУ. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, затримання підозрюваного провели дуже оперативно протягом 10 секунд, щоб той не встиг щось собі заподіяти і живий постав перед судом. На нього, як на виконавця злочину, вказала одна із свідків події.

Як підозрюваний готувався до злочину

Слідчі відтворили хронометраж життя підозрюваного протягом 10 днів підготовки до злочину. 9 липня хлопець прибув до Львова поїздом. У Львові змінював місця проживання – винаймав три квартири в центрі міста (в радіусі 1 км від будівлі Львівської опери), які підшуковував через сервіс Booking. У день приїзду оселився на одній квартирі, вже за кілька днів, 14 липня, переїхав на другу квартиру, а 18 липня, напередодні вбиства – у третю. Підтвердження бронювання згаданих квартир у центрі Львова слідчі виявили у мобільному телефоні юнака, також у ріелторів, які надавали послуги.

За даними слідства, для конспірації у травні-червні у різних містах він придбав одяг з доставкою до Дніпра, який потім сам собі відправив поштою до Львова. Після приїзду до Львова, він отримав на «Новій пошті» посилку, у якій були панама Patagonia, велоокуляри, сумка через плече, рюкзак, шорти та накладна борода. Саме у цьому одязі він проводив розвідку та вчинив вбивство. Щоправда, накладну бороду не використовував.

На четвертий день перебування у Львові хлопець почав перевдягатися та, проробляти маршрути підходу та відходу з місця події, вивчав прилеглу територію. Це зафіксували камери відеоспостереження. А от відеозапису моменту вбивства, яке сталося 19 липня на вул. Масарика, немає.

«Вбивство відбулося за рогом будинку. Камера не захопила моменту вбивства. Але камера зафіксувала підхід підозрюваного і підготовку його до скоєння вбивства. Тоді він був у червоних рукавицях», – каже міністр МВС Ігор Клименко. За даними слідства, підозрюваний зайшов в арку будинку, де загнав патрон в патронник, повернувся і підійшов до Ірини Фаріон, яка очікувала таксі з валізою і невеличкою жіночою сумочкою. Постріл був здійснений з відстані до 2 метрів.

Після вчинення злочину хлопець втік з місця події. Через два дні, 21 липня, він покинув Львів, сівши на потяг до Дніпра.

Де зброя

Зброю, з якої було здійснено смертельний постріл у голову Ірини Фаріон, наразі не знайшли. На місці злочину правоохоронці знайшли гільзу від кулі діаметром 9х18. Слідство припускає, що постріл було здійснено зі переробленого стартового пістолета.

«Такі патрони надходили в Україну у 2017-2018 роках, загалом надійшло близько 1 млн штук. Це специфічна куля, небойова. Зараз маємо встановити, де ця куля була придбана, можливо, на чорному ринку», – зауважив Ігор Клименко.

У історії веб-переглядів телефону хлопця правоохоронці побачили посилання на пошук стартового пістолета, який він підшуковував ще з середини травня. Зокрема, цікавився стартовим пістолет Stalker, який, як правило, переробляють під такі патрони.

Правоохоронці сподіваються знайти пістолет вже найближчим часом. «Стосовно пістолета, то він обмовився, що заховав його», – додав Ігор Клименко.

Слідство встановлює, де 18-річний юнак міг навчатися стрілецькій справі.

Що знайшли в телефоні підозрюваного

У телефоні В’ячеслава Зінченка виявили посилання на сайти, які він читав під час підготовки до злочину, переписки та скріни. Зокрема, увагу привернув скрін із книжки «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации». Також у телефоні зберігався скрін з Facebook-сторінки Ірини Фаріон з її фотографією.

Цікавився він і іншими одіозними українськими політиками, зокрема, тими, які мають проросійські погляди. Правоохоронці припускають, що після повернення зі Львова, юнак, можливо, готувався до наступного злочину. Зокрема, за словами Ігоря Клименка, у списку переглядів був нардеп Макс Бужанський та інші, прізвища яких не називають.

На запитання, чому Ірина Фаріон стала жертвою 18-річного підозрюваного, міністр МВС зауважив: «Думаю, що вона була найбільш беззахисною серед усіх».

Також у телефоні виявили заготовлений «прощальний лист» підозрюваного, який так і не був відправлений. У ньому, зокрема, він просить пояснити своїм близьким, у першу чергу батькові, що він «приховував усе заради їхньої ж безпеки, а не через те, що їм не довіряє».

Як поводиться затриманий

Підозрюваний у вбивстві, за словами міністра МВС, поводиться досить спокійно. Юридичну підтримку йому забезпечує наданий державою адвокат. «Дає покази під протокол», – зазначив Ігор Клименко, не деталізувавши, що саме розповідає затриманий.

Що відомо про замовників

Наразі слідство не має відповідей на питання, хто замовник вбивства Ірини Фаріон.

«Ми вивчаємо його зв’язки в Україні і за кордоном. Одна з версій – причетність до організації злочину спецслужб країни-аресора», – сказав перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

У цьому контексті слідство перевіряє причетність підозрюваного до неонацистського руху, центр якого в Росії, відстежує його зв’язки на території України, осіб, з ким він міг координувати свої дії. Щодо мотивів злочину, за словами першого заступника голови СБУ – це релігійна, національна або особиста неприязнь.

Також слідство з’ясовує, хто фінансував підозрюваного. Адже, за попередніми підрахунками, проживання у Львові 10 ночей йому обійшлося у приблизно 10 тис. грн, плюс харчування.

В’ячеславу Зінченку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

«Ми будемо вимагати йому довічного ув’язнення», – наполягає донька Ірини Фаріон Софія Семчишин. Також донька сподівається, що слідство дасть відповіді на всі питання щодо замовників.