34-річного мешканця Луцька ув’язнили на 10 років за вбивство свого знайомого на очах у його 11-річної доньки. Про це винесений судом вирок у п’ятницю, 26 липня, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Як вказано у повідомленні, вбивство трапилось 2 січня 2024 року в обласному центрі. 34-річний мешканець Луцька п’яним перебував у квартирі 43-річного загиблого. Між чоловіками виник конфлікт і 34-річний чоловік кілька разів вдарив знайомого ножем. Від отриманих травм той загинув. Відомо, що вбивство сталось у присутності 11-річної дитини загиблого, загалом у нього було п’ятеро дітей.

Суд задовольнив також цивільні позови про стягнення з обвинуваченого на користь неповнолітніх дітей загиблого понад 500 тис. грн моральної шкоди.