У ніч на неділю, 21 липня, у Тернополі майор застрелив військовослужбовця прикордонної служби, від отриманих поранень він загинув на місці. За попередніми даними, конфлікт виник на ґрунті ревнощів.

За даними спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, у ніч на неділю, 21 липня, приблизно о 03:00 у одному з готелів Тернополя трапилось вбивство. Майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї. Він цілився пістолетом у 25-річного прикордонника, який від отриманих кульових поранень загинув на місці. Речниця прокуратури Юлія Шевченко повідомила ZAXID.NET, що конфлікт трапився на ґрунті ревнощів.

Майора затримали за статтею 208 КПК України. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві, а також в обранні запобіжного заходу.