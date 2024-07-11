Оперативники затримали підозрюваного дорогою до кордону, де він планував незаконно перетнути річку Тиса

Правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство тернопільського бізнесмена із кримінальним минулим. Під час брифінгу, 11 липня, керівництво Нацполіції Тернопільщини повідомило, що 35-річний житель Черкас, якого звинувачують у розстрілі потерпілого, намагався втекти за кордон.

Нагадаємо, що цьогоріч у квітні неподалік Тернополя невідомий розстріляв авто Porsche Cayenne з 60-річним тернополянином, який є бізнесменом та пов'язаний із криміналітетом. Його доставили у лікарню у важкому стані з кульовими пораненнями, але медикам вдалось врятувати потерпілого.

У липні 2024 року керівник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко спільно з своїми заступниками провів брифінг та повідомив про затримання кілера. За даними правоохоронців, це 35-річний житель Черкас, який ретельно готував злочин близько чотирьох місяців – стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відслідковував маршрут пересування. Для цього орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль. За вчинення вбивства черкащанин мав отримати 25 тис. доларів.

У квітні тернопільський бізнесмен заїхав на територію власного будинку і в цей момент підозрюваний розстріляв його авто, внаслідок чого кримінальний авторитет отримав три вогнепальних поранення.

Правоохоронці розшукали кілера, ним виявився 35-річний житель Черкас. Оперативники затримали його дорогою до кордону, де він планував незаконно перетнути річку Тиса. У нього вилучили дві гранати та близько 100 набоїв.

Поліцейські встановлюють замовників вбивства. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.