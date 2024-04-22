Поліція шукає стрільця

У селі біля Тернополя кілер намагався розстріляти кримінального авторитета. Невідомий чоловік здійснив три постріли в автомобіль, в якому перебував 60-річний тернополянин. Потерпілий отримав три кульових поранення. Поліція наразі шукає стрільця.

Стрілянина в одному із приміських сіл сталася близько опівночі 19 квітня. Тернополянин автомобілем заїхав на територію власного будинку і в цей момент невідомий здійснив постріли із зброї по авто, повідомили в поліції Тернопільської області. Внаслідок чого чоловік отримав три вогнепальних поранення.

«У тернопільських соцмережах з’явилася новина про стрілянину в одному із приміських сіл міста Тернополя. Я підтверджую цю інформацію. Дійсно, у ніч з 19 на 20 квітня було скоєно замах на вбивство. Невідома особа здійснила три постріли із вогнепальної зброї в автомобіль, за кермом якого перебував житель Тернополя», – повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у Facebook.

За інформацією очільника поліції потерпілий чоловік має відношення до кримінального світу. Бригада швидкої допомоги забрала його в лікарню. Наразі стан його оцінюють як важкий.

«Оперативники, слідчі, спеціалісти-криміналісти та фахівці інших профільних служб посилено працюють над розкриттям цього злочину. Причетні до замаху на вбивство мають бути притягнуті до відповідальності», – додав Сергій Зюбаненко.

Правоохоронці відомості за фактом стрілянини внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 КК України (Замах на вбивство). Поліцейські розшукують стрільця і встановлюють ймовірні причини замаху на чоловіка.