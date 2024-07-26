Попри велику дальність польоту, вартість одного ворожого дрона становить лише 10 тис. доларів

Російські окупанти почали використовувати нові дешеві безпілотники у своїх атаках проти України на противагу іранським безпілотникам Shahed. Ці дрони запрограмовані виявляти системи ППО, знімати будь-які пошкодження і діяти як приманка. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк в інтерв’ю Reuters у п’ятницю, 26 липня.

За його словами, два нових типи безпілотників, які Росія використовувала в п'яти атаках за останні два-три тижні, виготовлені з пінопласту і фанери. Перший тип дрона має камеру й українську мобільну SIM-карту, щоб надсилати зображення російським військовим.

«Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де знаходяться кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони», – зокрема сказав Андрій Черняк.

Нові російські безпілотники не несуть вибухівки, але дуже схожі на звичайні безпілотники типу Shahed і літають групами. Другий новий тип безпілотників не містить вибухового заряду або містить лише невеликий заряд і використовується як приманка, додав Черняк.

За інформацією представника ГУР, нові безпілотники окупантів, ймовірно, коштують лише 10 тис. доларів за штуку, попри велику дальність польоту. За його словами, безпілотники також можуть літати на висоті тисячі метрів, що робить їх поза зоною досяжності кулеметів і автоматичних гвинтівок.

На початку липня агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників повідомляло, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський дрон Shahed. Китайські оборонні сайти й кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200.