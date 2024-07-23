В угоді йдеться про технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle

Американська аерокосмічна та оборонна корпорація Boeing й акціонерне товариство «Антонов» підписали попередню угоду про співпрацю у сфері виробництва безпілотних систем для підтримки оборонної промисловості України, повідомило Breaking Defense у понеділок, 22 липня.

У так званому меморандумі про взаєморозуміння потенційними галузями співпраці вказані: навчання, логістична підтримка та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle компанії Boeing. Також угода відкриє можливість для «Антонова» надавати інженерну підтримку компанії Boeing, ідеться у пресрелізі американського авіавиробника.

Генеральний директор АТ «Антонов» Євген Гаврилов заявив, що згадана угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найбільш ефективних рішень – на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості.

Breaking Defense зазначає, що раніше Boeing та «Антонов» уже мали досвід співпраці – у 2018 році Boeing погодилася постачати «Антонову» деталі для літаків, які більше не можна було закуповувати у Російської Федерації. Після російських атак на об'єкти «Антонова», які послабили здатність підприємства працювати над вантажними літаками, АТ почало працювати над розширенням виробництва безпілотників.

До слова, ScanEagle – це спеціалізований розвідувальний БпЛА, побудований американською компанією Insitu, що належить Boeing. Основне завдання цих безпілотників – забезпечувати розвідку з повітря та допомагати в цілевказуванні артилерії та іншому озброєнню. Армія США почала використовувати ці дрони з 2004 року в Іраку.