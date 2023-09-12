Українське державне підприємство «Антонов» диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків і посилило виробництво дронів, повідомила агенція Reuters із посиланням на закриту презентацію «Укроборонпрому».

Згідно з презентацією, новий центр безпілотників «Антонова» відкрито з метою розширення можливостей виробництва безпілотних комплексів та надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем у питанні експертизи та послуг. Новий центр «Антонова» пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів дронів і розробку стандартів компонентів. Загалом у центру 26 функцій. Також Україні у виробництві безпілотників дальньої дії, аби завдавати ударів углиб території росії, допоможе досвід «Антонова» в галузі вантажних літаків.

Раніше «Антонов» проектував і виробляв безпілотники, зокрема модель «Горлиця», але вантажні літаки давно були основним напрямом діяльності підприємства. Хоча виробництво вантажних літаків продовжуватиметься, новий центр безпілотних літальних апаратів тепер може краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам «Антонова» більше роботи.

Reuters зазначає, що презентацію центру безпілотників «Антонова» «Укроборонпром» зробив ще в червні у Вашингтоні. Водночас ані «Антонов», ані «Укроборонпром» не коментують цю інформацію.