Недбалість службовця спричинила збитки державі на 8,5 млн грн

Екс-керівнику держпідприємства «Антонов» Сергію Бичкову оголосили про підозру за недбалість, яка спричинила знищення найбільшого літака України та світу АН-225 «Мрія». Літак можна було евакуювати до Німеччини, проте відповідного розпорядження Сергій Бичков не надав.

Про це повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у середу, 5 квітня. Через неналежне виконання своїх обов'язків Бичков не наказав завчасно евакуювати «Мрію».

«За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП "Антонов" у Гостомелі Київської області. В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків», – повідомили у прес-службі Генпрокурора.

За даними слідчих, Сергій Бичков достеменно знав про припинення страхового покриття на це повітряне судно та свідомо не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. Евакуювати «Мрію» можна було до німецького аеропорту в Лейпцигу.

Сергію Бичкову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Йому загрожує позбавлення волі до п'яти років з неможливістю займатися певною діяльністю протягом трьох років.