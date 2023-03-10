СБУ повідомила про підозру екс-керівнику ДП «Антонов»

СБУ повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП «Антонов», т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 «Мрія».

За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Повідомляється, що такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення «Мрії».

Упродовж січня-лютого 2022 року Національна гвардія була поінформована щодо можливої ескалації військового конфлікту зі сторони Росії на території України. На виконання розпорядження Генштабу ЗСУ Нацгвардія мала організувати заходи з посилення охорони та оборони окремих об’єктів, у тому числі аеродрому.

Однак, службові особи державного підприємства перешкодили цьому. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому.

Такі дії призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам, знищення літака АН-225 «Мрія», пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства.

Крім того, було втрачено контроль над стратегічним військовим об’єктом з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області.

Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, мова йде про колишнього директора Сергія Бичкова, колишнього заступник директора Михайла Харченка, та колишнього начальник з авіабезпеки Олександра Нетьосова.