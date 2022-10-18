Найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія» українського виробництва згорів внаслідок атаки російських військ у лютому

Служба безпеки України розслідує обставини знищення літака АН-225 «Мрія» і встановлює, чому керівництво ДП «Антонов» не врятувало найбільший у світі літак від руйнації. Під час розслідування з’ясувалося, що екс-директор причетний також до переправи чоловіків за кордон.

«Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків», – повідомили 18 жовтня у прес-службі СБУ.

Працівники СБУ та Офісу генпрокурора провели обшуки, вивчають додаткові деталі цієї справи та проводять експертизи, від яких будуть залежати наступні процесуальні рішення. Під час встановлення обставин знищення літака «Мрія» слідчі виявили й факти інших злочинів.

«Колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників», – додали в СБУ.

Колишньому директору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Слідчі встановлюють інших фігурантів, причетних до знищення АН-225 «Мрія».

Нагадаємо, найбільший транспортний літак у світі АН-225 «Мрія» згорів у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель у перші дні війни 27 лютого. Це був єдиний екземпляр унікального літака, створеного українськими авіаконструкторами ще у 1988 році. «Укроборонпром», якому належить ДП «Антонов», відсторонив від посади директора підприємства Сергія Бичкова, а СБУ зобов’язалася перевірити його на причетність до знищення «Мрії».