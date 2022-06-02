Для евакуації «Мрії» та інших літаків державного підприємства «Антонов» з аеродрому у Гостомелі уже був готовий аеропорт у Німеччині, і літаки готові були вилетіти будь-якої миті. Однак не було відповідної команди від керівництва «Антонова», заявив командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов.

«26 січня аеропорт у Лейпцигу справді запропонував свої стоянки для усього парку наших літаків. Для їх переміщення потрібно було ухвалити рішення. Чесно кажучи, я не знаю, у чому саме були нюанси у його ухваленні, фінансові чи політичні. Знаю лише, що пропозиція німців одразу не була прийнята українською стороною, продовжувалися якісь переговори. Наші літаки могли вилетіти з Гостомеля будь-якої миті, бо нас були готові приймати. Окрім Ан-2252, на якому замінювали двигун (і це не було великою проблемою для того, щоби він злетів на п’яти двигунах), були ще повністю справні Ан-26 і Ан-74», – сказав Антонов в інтерв’ю «Главкому» в середу, 1 червня.

Водночас він наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

«У нас жодних партизанських варіантів вильоту немає. Не може бути такого, що льотчики самі прийшли, сіли й полетіли. Я не знаю якихось деталей переговорів про переміщення літаків між “Укроборонпромом” та ДП “Антонов”. Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля треба якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ – дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день», – сказав командир «Мрії».

Він наголосив, що для некомерційного вильоту повітряних суден необхідна лише команда гендиректора ДП «Антонов», дозвіл від керівництва «Укроборонпрому» для такого рішення не є обов’язковим.

«Щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора «Антонова». На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п’ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії», – зазначив командир Ан-225.

Нагадаємо, внаслідок повітряної атаки російських військ на аеродром у Гостомелі під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – Ан-225 «Мрія» українського виробництва. Після цього Дмитро Антонов повідомив, що завод мав орендований на п’ять років аеродром у німецькому Лейпцигу, який міг прийняти «Мрію», але наказу про виліт літака з Гостомеля не було. Після цього «Укроборонпром», якому належить ДП «Антонов», відсторонив від посади директора підприємства Сергія Бичкова, а СБУ зобов’язалася перевірити його на причетність до знищення «Мрії».