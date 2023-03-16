Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі ще у перший день російського вторгнення 24 лютого 2022 року

Український літак Ан-225 «Мрія» напередодні російського вторгнення мали вивезти до німецького міста Лейпциг, однак цього не сталося через відсутність дозволу з боку вищого керівництва. Про це йдеться у матеріалі німецької газети Bild.

«Переміщення 225-го та меншого 124-го судна було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. За кілька тижнів до цього вели обговорення», – розповів виданню представник аеропорту Уве Шухарт.

У матеріалі Bild йдеться про те, що німецьке летовище за місяць до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну вже все підготувало. Місця для паркування для українських літаків були готові з 26 січня 2022 року. Екіпаж та льотчики сиділи у повністю заправленому літаку напередодні ввечері перед початком війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва.

Видання зазначає, що аеропорт Лейпциг був другим будинком для Ан-225 – з 2008 року «Мрія» приземлялася тут 32 рази (частіше, ніж будь-де в Німеччині).

Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі ще у перший день російського вторгнення 24 лютого 2022 року. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що АН-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення Росії.

29 березня 2022 року «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова

У березні 2023 року СБУ повідомила про підозру колишнім керівникам «Антонова», які перешкоджали підготовці оборони аеродрому в Гостомелі – ідеться про екс-директора «Антонова» Сергія Бичкова, начальника безпеки Олександра Нетьосова та директора Михайла Харченка.