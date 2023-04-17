Інженер «Антонова» закликав приєднати тимчасово окуповані території України до Росії

Служба безпеки України викрила та нейтралізувала мережу прокремлівських агітаторів, які діяли в інтернеті. Серед них опинився і провідний інженер літакобудівного держпідприємства «Антонов», повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 17 квітня.

Шестеро зловмисників, які публічно підтримували російську агресію та прокремлівську політику, затримали на території Київської, Івано-Франківської, Закарпатської та Запорізької областей. Частину ворожого контенту вони брали з інтернет-ресурсів російських пропагандистів.

«Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Більшу частину деструктивного контенту «підхоплювали» з інтернет-ресурсів країни-агресора», – повідомили у прес-службі СБУ.

Зокрема, у Києві правоохоронці затримали топ-інженера підрозділу авіабезпеки «Антонова», який публікував відео із закликами приєднати тимчасово окуповані території України до складу Росії. Поширенням пропагандистських відео посадовець займався у російських соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Крім того, співробітники СБУ нейтралізували діяльність мешканки Калуша, яка виправдовувала російську агресію та закликала видати росіянами «головних бандерівців». Жінку засудили на 5,5 років ув'язнення. На Закарпатті правоохоронці затримали жителя Берегівщині, який виправдовував псевдореферендуми та тимчасово окупованих територіях, а також двох білорусів, які дискредитували ЗСУ та розпалювали ворожнечу до євреїв.

СБУ продовжує слідство за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність України), ст. 161 ККУ (дискримінація громадян) та ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України).