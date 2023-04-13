Поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу

Служба безпеки України затримала в Одеській області інформатора, який надавав росіянам дані про розташування підрозділів Сил оборони і стратегічних об’єктів.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

«Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами «Shahed» по території обласного центру. За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу», – йдеться у повідомленні.

Чоловік поширював у створеній ним в месенджері «Telegram» групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор «зливав» дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

«Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки «прильотів» із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту», – розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.