Одним із зрадників є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на співпрацю з РФ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомили у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, зрадниками виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких росіяни залучили до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону. Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади.

«Насамперед російських окупантів цікавили відомості про облаштування оборонних ліній уздовж кордону з Росією та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції. Також агресора цікавила інформація про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні, пункти видачі гуманітарної допомоги мирним жителям», – йдеться у повідомленні.

Розвіддані були потрібні росіянам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об'єктів.

«За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з РФ. При цьому виконання ворожих розвідувальних завдань він почав лише на початку 2023 року», – повідомили в СБУ.

Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку згодом вивів на прямий зв'язок із ФСБ. Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Telegram із дотриманням заходів конспірації.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ. Затриманим повідомили про підозру. Нині їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.