Спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який відстежував переміщення українського війська у Дніпропетровській області. Про це повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 4 квітня.

Як розповіли у відомстві, затриманий місцевий житель, якого, за даними слідства, російська воєнна розвідка залучила до негласної співпраці. Він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони.

«Насамперед ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів, кількість літаків тощо. Крім того, передавав агресору інформацію про наслідки повітряних ворожих атак на місто», – йдеться у повідомленні.

В СБУ, ці дані окупанти планували використати для масованих авіаударів по регіону.

Для вербування росіяни використали один із проросійських Telegram-каналів, де чоловік активно поширював дописи на підтримку загарбників. Під час обшуку в нього вдома знайшли мобільний телефон, який він використовував для зв'язку з агресором.

Чоловікові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.