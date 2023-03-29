Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби, розповіли в прес-службі СБУ.

Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку. Для збору розвідданих російських агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти. Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.



«Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті. Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання», – йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.