Прикордонника завербували російські спецслужби ще до початку повномасштабної війни

Служба безпеки України затримала інспектора Чернігівського прикордонного загону, який збирався передати російським спецслужбам дані про охорону кордону на півночі. Чоловіка завербував агент ФСБ ще перед початком повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 28 березня. За даними правоохоронців, чоловік мав зібрати інформацію про технічні облаштування українського кордону та сфотографувати відомості щодо планів прикордонників.

«Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму «куратору» з ФСБ через месенджер у Telegram. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України», – повідомили у прес-службі СБУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили прикордонника та затримали його на спробі передати дані про кордон. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного часу). Інспектору прикордонного загону може загрожувати довічне ув'язнення та конфіскація майна.