СБУ затримала в Одесі двох російських інформаторів, один з них працював на місцевому теплопостачальному підприємстві

Служба безпеки України затримала в Одесі двох інформаторів, які збирали для Росії дані про протиповітряну оборону області. Одним з них виявився місцевий комунальник.

Як повідомила СБУ у вівторок, 21 березня, інформатори збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території Одещини. Як стверджує СБУ, насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони. Ця інформація була потрібна росіянам для завдання ракетних ударів по Одесі.

«Ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси». Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України. У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих», – додали у спецслужбі.

Інформатори передавали росіянам фото, відео та інформацію з описом місцевості через месенджери. СБУ стверджує, що їх затримали під час спроби надіслати зібрані дані росіянам, а під час обшуків в інформаторів вилучили мобільні телефони з доказами їхньої діяльності. Наразі інформатори перебувають під вартою.