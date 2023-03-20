Роман Дудін втратив посаду наприкінці травня 2022, тепер його підозрюють у державній зраді

Державне бюро розслідувань (ДБР) опублікувало факти, які свідчать про державну зраду колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

За інформацією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу Росії на Україну, але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.

«Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці. Зокрема, він організував спробу усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні», – наголошується в повідомленні ДБР.

Також слідчі стверджують, що Дудін через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону – для цього перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

Крім того, як наголошує ДБР, Дудін умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути його адміністративне приміщення та територію Харкова.

Також у ДБР додали, що Роман Дудін умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців. «До того ж, в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин», – зауважили в ДБР.

Зауважимо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що в перші години вторгнення його кабінет перевірили працівники СБУ, після чого в соцмережах з’явилося фото порожнього кабінету. Річ у тім, що працівники СБУ повністю прибрали стіл, вимкнули в ньому світло і сфотографували кабінет Синєгубова в такому вигляді. Коли помічниця Синєгубова запитала працівників СБУ про те, що вони роблять, то у відповідь почула, що у них «такий наказ».

Після цього, за словами Синєгубова, в будівлю зайшла інша група працівників СБУ, включно зі спецпризначенцями, і силою вивела Синєгубова з будівлі. Коли той телефонував Дудіну, щоб з’ясувати, що відбувається – він не відповідав. Зрештою, за словами очільника Харківської ОВА, силовики залишили будівлю за вказівкою з Києва. Синєгубов вважає, що це була спроба захоплення влади.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді голова держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто». Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.

1 червня Дудін заявляв, що до його роботи ані президент, ані тогочасний голова СБУ претензій не висловлювали.

У вересні Дудіна затримали на заході України.

Тепер Дудіну загрожує довічне ув’язнення. Справу Дудіна передадуть до суду після того, як з нею ознайомляться його адвокати.