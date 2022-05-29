Роман Дудін, за словами президента, не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління СБУ на Харківщині Романа Дудіна. Це сталося під час робочої поїздки у Харківську область.

Президент у відеозверненні розповів, що під час візиту на Харківщину провів нараду з керівництвом області, міста.

«Подякував їм за те, що вони були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною і – що дуже важливо зараз – разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно», – сказав президент.

Однак, голова держави розкритикував очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна й звільнив його за недбале виконання службових обов'язків.

«На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують», – сказав президент.

Роман Дудін був призначений до Харков на навесні 2020 року. Підполковник Дудін, колишній бойовий офіцер із позивним «Смєрш», пройшов Донбас, потім курував підрозділ із розкриття терористичних проявів на Сході і Півдні України, Київ, а потім – Харків.

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