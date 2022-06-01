Роман Дудін вважає звільнення його з посади «політичним рішенням»

Екс-керівник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін назвав своє звільнення «абсолютно політичним рішенням». Він стверджує, що жодних претензій до його роботи не було.

«На сьогодні я не отримав жодної інформації, які претензії є до мене, окрім тих публічних слів, які висловив пан президент. На сьогодні я маю довідку стосовно результатів роботи Харківського управління з 24 лютого по 30 травня. Судячи з цієї довідки, якщо переводити на військову мову, управлінням служби безпеки України в Харківській області було знищено агентурну мережу, в яку входять і корегувальники, і сепаратисти, і колаборанти тощо», – сказав Дудін у коментарі «Радіо Свобода» в середу, 1 червня.

Він наголосив, що до моменту звільнення, ані Володимир Зеленський, ані голова СБУ Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області. Екс-голова харківського управління СБУ вважає, що за його звільненням стоїть зокрема регіональна влада Харкова та області і «так званий військовий комендант міста».

Дудін переконує, що він та управління СБУ готувались до повномасштабного вторгнення Росії. Він розповів, що паралельно обіймав посаду керівника антитерористичного центру в Харківській області, до складу якого входили всі правоохоронні структури, Збройні сили, ДСНС, керівництво міста. За його словами, вони проводили спільні навчання, сформували центр обміну інформації та вузол зв’язку.

Дудін додав, що наразі він перебуває у Києві, але жодних викликів на допит не отримував.

Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Після візиту він повідомив, що звільнив з посади голову облуправління СБУ Романа Дудіна, який, за його словами, «Не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе».