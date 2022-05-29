Голова держави ознайомився з оперативною ситуацією і поспілкувався із захисниками України

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових. Голова держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів, повідомили в Офісі президента.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди та подарунки і поспілкувався із захисниками України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!», – сказав Зеленський.

«Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна наближається до того моменту, коли армія буде переважати російських окупантів «технологічно і ударною силою». Він зазначив, що очікує хороших новин уже наступного тижня з приводу допомоги партнерів України.

Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, міського голови Харкова Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону, додали в прес-службі.

Голова Харківської ОВА поінформував президента, що наразі 31% території області окуповані, 5% українські війська звільнили від російських загарбників. За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду, йдеться в повідомленні.

«Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив він.

На переконання глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.