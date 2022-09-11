Роман Дудін втратив посаду наприкінці травня 2022 року

Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру, повідомило в неділю, 11 вересня, «Суспільне» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. затримання відбувалося в одній з областей на заході України, однак коли саме це сталося і в якій області – не повідомляється.

Офіційно інформацію про затримання Дудіна правоохоронці поки що не надавали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді голова держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто». Інформацію щодо Дудіна перевіряло ДБР.

1 червня Дудін заявляв, що до його роботи ані президент, ані тогочасний голова СБУ претензій невисловлювали.