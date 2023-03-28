Екс-посадовця підозрюють у співпраці з окупантами

Екс-президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв наказав розібрати гелікоптери, які домовилися купити в компанії на потреби Збройних Сил України. Підлеглі посадовця зняли лопоті з вертольотів, щоб ними не скористалися українські військовослужбовці.

Про це повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у вівторок, 28 березня. В'ячеслав Богуслаєв наказав зіпсувати вертольоти на початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року.

«За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Втім очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього», – повідомили у прес-службі СБУ.

Підлеглі екс-посадовця зняли лопоті з гвинтокрилів та вивели з ладу їхні механізми, які відповідають за роботу опорного гвинта. За цим фактом В'ячеславу Богуслаєву додатково повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний час, вчинене за змовою).

Зазначимо, у жовтні 2022 року В'ячеслава Богуслаєва затримали за співпрацю з Росією. Колишній нардеп постачав авіації окупантів двигуни та інші товари військового призначення, а також виправдовував російське вторгнення до України. Правоохоронці арештували майна В'ячеслава Богуслаєва майже на мільярд гривень – серед них нерухомість, акції «Мотор Банк», корпоративні права та активи.

У лютому 2023 року слідство з'ясувало, що В'ячеслав Богуслаєв володів заводом на території псевдореспубліки «ДНР», та сплачував «податки» окупаційній владі. В березні 2023 журналісти програми «Схеми» з'ясували, що «Мотор Січ» під керівництвом Богуслаєва роками торгувала з підсанкційними компаніями з Ірану.