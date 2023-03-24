В'ячеслав Богуслаєв продовжував співпрацю з іранськими компаніями і після початку повномасштабного вторгнення Росії

Українська стратегічна корпорація «Мотор Січ», яку очолював підозрюваний у колабораціонізмі В’ячеслав Богуслаєв, роками співпрацювала з іранськими компаніями, на які накладені західні санкції. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Як стало відомо, «Мотор Січ» продавала компаніям товари подвійного призначення, наприклад, авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють на невеликі транспортні літаки, а також на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які Росія використовує у війні проти України. Україна проти цих фірм ввела санкції у березні 2023 року, однак ЄС і США запровадили обмеження раніше.

Журналісти проаналізували копії документів, які правоохоронці вилучили у президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Вони визначили три компанії, з якими співпрацювала корпорація:

Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA), інша її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

З компанією DAMA українська корпорація співпрацювала через посередництво Білорусі, щоб обійти західні санкції. Журналісти з'ясували, що керівництво «Мотор Січі» знало, що порушує міжнародні обмеження. Свідченням цього є листи, які передували зустрічам з іранцями. Крім того, згідно з підписаними контрактами, обхідна тактика була успішною.

Попередницею DAMA і TEM була компанія Iran Aircraft Industries (IACI). За даними журналістів, вона пов’язана з державним військово-промисловим комплексом Ірану. Наприклад, ця фірма надає послуги з технічного обслуговування та капітального ремонту військових вертольотів і літаків. На момент листування з керівництвом «Мотор Січі» компанія вже була під санкціями Заходу.

Крім того, НАЗК називає DAMA підставною компанією, що здійснювала «таємні закупівлі для іранської авіабудівної промисловості» – тобто для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Згідно з інформацією Управління контролю за іноземними активами США, HESA була залучена до розробки Shahed-136. Росія використовує ці дрони для атаки по Україні. Так, 23 березня «Шахедами» вдарили по Кривому Рогу, а 22 березня – по Ржищеву, де загинули 9 людей.

Крім того, В'ячеслав Богуслаєв продовжував співпрацю з іранськими компаніями і після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, з компанією New Aviation Technology and System (NATS). Публічних згадок про цю компанію мало, але, відповідно до листа керівника цієї фірми, він раніше представляв іншу іранську компанію.

«Я працював з вами 7 років у компанії ТЕМ і був директором проєкту двигунів (...) Зараз я на пенсії, у мене своя компанія, й один із напрямків моєї діяльності – співпраця з «Мотор Січчю» (...) Я знаю про проблеми у співпраці з Іраном. Я розглянув усі справи. Здається, є варіант співробітництва, я пропоную співпрацювати через вашу партнерську фірму в Москві і мою партнерську компанію в Росії. (Наприклад, одна з них – компанія «ТехПромСервис»)», – йдеться у листі представника NATS до Богуслаєва.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу. 23 жовтня минулого року СБУ затримала президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.