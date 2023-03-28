Чиновники підробляли підписи керівників компаній

Кіберфахівці СБУ викрили колишніх чиновників, які розкрадали активи українських компаній на тимчасово окупованих територіях. Через злочинців українські компанії втратили понад 150 млн грн. До масштабної крадіжки причетні екс-посадовці Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у вівторок, 28 березня, у прес-службі Служби безпеки України. Правоохоронці зазначили, що злочинці підробляли підписи керівників компаній та виводили гроші.

«Зокрема, ділки привласнювали «податковий ліміт», який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією рашистів. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень. Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній», – повідомили у прес-службі СБУ.

До незаконної оборудки причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги. В електронних кабінетах тимчасово бездіяльних компаній чиновники реєструвати фіктивні господарські операції та підробляли підписи керівників підприємств, що дозволяло їм викрадати активи.

Трьом учасникам шахрайської схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані операції з комп'ютерами). Чиновникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.