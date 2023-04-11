За допомогою ділків фейкові документи оформили понад 90 іноземців

Служба безпеки України викрила на Запоріжжі організовану групу, яка допомагала російським злочинцям та правопорушникам з документами для перебування в Україні. «Послугами» групи скористалися понад 90 іноземців. Про це повідомили у вівторок, 11 квітня, у прес-службі СБУ.

Кримінальне угруповання займалося незаконною легалізацією іноземців, зокрема, росіян, на території України. За свої «послуги» ділки просили 2-3 тис. доларів з людини.

«Серед основних клієнтів зловмисників були громадяни Росії, які причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. Надалі частина іноземців планувала виїхати до ЄС», – повідомили у прес-службі СБУ.

Людей, які потребували підроблені документи, ділки шукали в інтернеті або через особисті зв'язки. Злочинці також пропонували росіянам отримати спецперепустки на проїзд у комендантську годину, оформити папери про непридатність до військової служби. Незаконний бізнес запоріжани організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя, де правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фейкових документів.

За оборудку відповідальні п'ятеро мешканців Запоріжжя, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності. Наразі трьом із них – організатору та двом учасникам, – повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Учасникам групи загрожує до дев'яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років, а також конфіскація майна.