«Схему» організував колишній податківець із Донецька

Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам держави-терориста Росії легалізуватися у нашій державі.

Як розповіли у прес-службі СБУ, ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів.

За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова.

Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів США.

У межах слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. доларів передоплати.

При чому «замовник» паспорта, за даними СБУ, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь Росії і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів на «гарячому» – коли той забирав «другий транш» за готовий паспорт.