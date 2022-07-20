За перехід на бік окупантів чиновник Херсонської ОДА отримав посаду головного залізничника при окупаційній адміністрації

Служба безпеки України викрила колаборанта, який допоміг росіянам перекинути залізницею бронетехніку з Криму до Херсонщини. Ним виявився заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, ім’я якого СБУ не називає.

За інформацією правоохоронців, чиновник добровільно погодився співпрацювати з ворогом. За це окупанти призначили його головним залізничником області.

«Перебуваючи на “посаді”, він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів “Укрзалізниці” на користь окупаційної адміністрації. Крім того, колаборант особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини. Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти держави», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, проти чиновника вже відкрили кримінальне провадження, яке розслідують за статтею ККУ про колабораційну діяльність.