За наводкою агентки росіяни здійснювали ракетні обстріли столиці

СБУ затримала 60-річну жінку за коригування ракетних обстрілів росіян по Києву. Жінка збирала та передавала кураторам з РФ інформацію про місця розташування української військової техніки, блок-пости, об’єкти критичної інфраструктури, а також цивільні та військові об’єктів у Києві та області.

Як повідомили у понеділок, 18 липня, в СБУ, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери.

Отримані дані у подальшому росіяни планували використати для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

Фігурантці повідомили про підозру в державній зраді (ч.2 ст. 111 ККУ). Їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавленням волі з конфіскацію майна.