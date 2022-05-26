двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий

Відомого українського важкоатлета Геннадія Красильникова затримали українські бійці у Чугуєві на Харківщині за коригування вогню у російських окупантів, повідомляє «Цензор.НЕТ».

Відео із кадрами затриманого спортсмена було опубліковано сьогодні, 26 травня. На відео показано, як чотирьох чоловіків вивели з підвалу, а одним із них виявився і Красильников.

Відео, на якому є ненормативна лексика, можна подивитися тут.

Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.

У 2014 році Красильников як волонтер брав активну участь в евакуації людей із зони проведення АТО і надавав гуманітарну допомогу, додає УНІАН.