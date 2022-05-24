Служба безпеки України у Києві викрила протиправну діяльність проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів, загальна аудиторія яких становила понад 150 тис. користувачів. Ним виявився колишній український військовий, повідомило у вівторок, 24 травня, головне управління СБУ в Київській області.

«Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував мешканець столиці – колишній військовий. Створені мережі пропагандист використовував для виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зокрема, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів», – сказано в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили у мобільних пристроях зловмисника листування з колишніми російськими військовослужбовцями, які нині проживають на території окупованого Криму. У ньому киянин висловлював підтримку російським окупантам, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, висадки ворожого десанту в Києві й називав українців та американців «штучними націями».

Також у СБУ повідомили, що від початку повномасштабної війни колаборант розповідав про рух транспорту в Києві й закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.

Під час проведення обшуку в помешканні зрадника у Печерському районі Києва працівники СБУ вилучили комп'ютерну та мобільну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування ресурсів. Йому вже оголосили про підозру в запереченні російської агресії проти України.