СБУ продовжує виявляти та притягати до відповідальності зрадників та диверсантів, які причетні до злочинів проти України. Так, у Житомирській області правоохоронці затримали російського агента, який хотів приєднатися до бойового підрозділу Збройних сил України для розвідувально-підривної діяльності на користь загарбників. Про це інформує Служба безпеки України.

За даними СБУ, раніше чоловік допомагав росіянам під час тимчасового захоплення одного з населених пунктів.

«Встановлено, що мешканець Київщини був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав «наводку» щодо адрес проживання колишніх учасників АТО», – повідомили в СБУ.

Крім цього, він вказував окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин.

Чоловіка затримали. Наразі йому висунули звинувачення та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, на Донеччині затримали мешканця Краматорського району, який був завербований окупантами для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ. Він мав позначати на карті місця дислокації українських військ і переправляти координати через Telegram.

На Луганщині СБУ задокументувала колабораційну діяльність двох посадовців Біловодського районного суду. Під час тимчасової окупації селища помічниця судді та секретарка добровільно погодились на призначення до так званої «прокуратури ЛНР». Колаборантки сприяли агресору у незаконному переслідуванні місцевих жителів, їх викраденні та вчиненні інших злочинів.

Обом зловмисницям повідомлено про підозру, наразі їх ще не затримали.

А у Києві до суду скерували обвинувачення щодо посадовця однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.

«Він агітував персонал медзакладу підтримати загарбників, у тому числі продуктами, закликав «здавати» ворогу виявлені позиції українських захисників у регіоні. У разі окупації України представники російських спецслужб обіцяли колаборанту керівну посаду в МОЗ», – повідомляє СБУ.

Наразі тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти України.