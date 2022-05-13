Служба безпеки України заборонила в’їзд у нашу країну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення Росії. Як повідомили в СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

У відомстві також розповіли, що нейтралізували понад десяток ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів, викрили сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів,

заблокували понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів.

«Із останніх спецоперацій – викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб РФ, якою керували з Криму. До її складу входили псевдожурналісти і так звані «експерти», які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу», – йдеться у повідомленні.

Наразі «головний редактор», який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Як інформував ZAXID.NET, медіаспільнота закликає відсторонити проросійських ведучих від участі в національних телемарафонах.