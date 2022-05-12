Українські журналісти та правозахисні організації закликали відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

Про це йдеться у зверненні до президента України та міністра культури й інформаційної політики щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів «Єдині новини», Freedom та інших медійних марафонів, які називають себе «національними». Повний текст заяви опубліковано на сайті Інституту масової інформації.

Йдеться насамперед про:

Василя Голованова;

Тиграна Мартиросяна;

Наташу Влащенко;

Тетяну Гончарову;

Назара Довгого;

Володимира Полуєва;

Анну Степанець;

Анастасію Даугуле.

Автори звернення зазначили, що ці ведучі просували кремлівські наративи про «зовнішнє управління» США Україною, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.

Автори звернення закликали Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, Мінкультури та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.

«Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому», – йдеться у зверненні.

Звернення відкрите для підписання, свої прізвище та ім’я і приналежність до медіа чи організацій можна надіслати на пошту info@imi.org.ua. Його, зокрема, вже підписали деякі ведучі національного телемарафону «Єдині новини».