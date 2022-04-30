Друкована газета «День» призупиняє вихід, повідомила увечері 29 квітня Вікторія Воробйова – керівниця ТОВ «Українська прес-група», що є видавцем газети – в коментарі «Детектору медіа».

Водночас сайт Day.kyiv.ua продовжить роботу. «Детектор медіа» зазначає, що принаймні для деяких працівників газети таке рішення стало несподіваним.

Редакцію «Дня» з січня 1997 року очолює Лариса Івшина. На своїй сторінці у Facebook вона фактично підтвердила зупинення виходу друкованої версії газети.

Щоденна всеукраїнська газета «День» заснована 1996 року. Видавалася трьома мовами: українською, російською та англійською. Останніми роками виходила чотири рази на тиждень.