Газета «День» припинила вихід друкованої версії
«День» виходив у друкованому варіанті з 1996 року
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Друкована газета «День» призупиняє вихід, повідомила увечері 29 квітня Вікторія Воробйова – керівниця ТОВ «Українська прес-група», що є видавцем газети – в коментарі «Детектору медіа».
Водночас сайт Day.kyiv.ua продовжить роботу. «Детектор медіа» зазначає, що принаймні для деяких працівників газети таке рішення стало несподіваним.
Редакцію «Дня» з січня 1997 року очолює Лариса Івшина. На своїй сторінці у Facebook вона фактично підтвердила зупинення виходу друкованої версії газети.
Щоденна всеукраїнська газета «День» заснована 1996 року. Видавалася трьома мовами: українською, російською та англійською. Останніми роками виходила чотири рази на тиждень.
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